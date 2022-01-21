Irak sınırındaki Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Abdullah KAYA/DERECİK(Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Irak sınırındaki ilçesi Derecik'te kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, 11 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi Derecik'te yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı ilçede 11 mezranın yolu da ulaşıma kapandı. İlçede yaşayanlar, kürekler ile evlerinin önüne biriken karları temizledi. Beyaza bürünen ilçede kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler de oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Abdullah KAYA

2022-01-21 11:37:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.