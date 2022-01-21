Vali Yardımcısı Kasımoğlu, karne sevincine ortak oldu

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Karşıyaka İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Hikmet Yaşar, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Törende öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, öğrencilerin bu mutlu gününe eşlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek ,”İnşallah ikinci yarıyılda da yüz yüze başlayıp ve çocuklarımız yine okullarında, sınıflarında bir arada olacaklar. Sevgili öğrencilerimize tatil dönemini verimli bir şekilde geçirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

İl Müdürü Bilal Gür ise anne ve babaların karneye olumlu yaklaşmaları gerektiğinin altını çizerek, ”Karne notları ne olursa olsun anne ve babalar olumlu, tebrik ve takdir edici olmalıdır. Çocuğun eksik ve zayıf yanları hemen değil, önce iyi olan yanları, dersleri ve başarıları vurgulanmalıdır. İlimizin geleceğine, okuyan gençlik ve nesiller yön verecek. Bu nedenle, teknoloji bağımlılığından ve hayatın karmaşasından uzaklaşmaları için öğrencilerimizi, kitap okumaya, doğayla buluşmaya teşvik etmeli, çocuklarınızın olumlu gördüğünüz yanlarını desteklemeyi ihmal etmemelisiniz. Yaşanan olaylara olumlu bakmalarını, iyimser olmalarını bir rol model olarak destekleyiniz. Birlikte iş yapma alışkanlığı kazandırmak adına bazı aktivelerde sizin de bulunmanız önemlidir. Böylelikle hem rol model sürecini de pekiştirmiş olacak, hem de onların psikolojik sağlamlıklarına katkıda bulunmuş olacaksınız" ifadelerini kullandı.

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