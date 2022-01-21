Hakkari'de evlat eylemindeki anne: Oğlumu HDP'den istiyorum



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 25'inci haftada da sürdürdü. 7 yıl önce 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme katılan Zümrüt Salim, "Oğlumun öldüğüne dair paylaşım yaptılar. Ben onlara inanmıyorum. Madem öyle o zaman cenazesini göstersinler'' dedi.

Hakkari'de çocukları ve yakınları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 25'inci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Burada toplanan 14 aile, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları atıp ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Hiçbir annenin yüreği yanmayacak', 'PKK kaybedecek, anneler kazanacak' yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüş yaptı. Aileler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı HDP il binası önünde de slogan atmayı sürdürdü. Bu sırada HDP'liler de yüksek sesle müzik çalarak eylemi bastırmaya çalıştı. Kadınlardan Zümrüt Salim bu sırada sinir krizi geçirdi.

Basın metnini Diyarbakır'dan ailelere destek için gelen Melek Çiftçi okudu. Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın. Bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler, çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE OĞLUNA SESLENDİ

Kızı Hüsna ile birlikte oturma eylemine katılan Zümrüt Salim, oğlu Hamza'nın 7 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırıldığını belirterek, "Benim oğlum daha 14 yaşındaydı, Hafızlık okuyordu. Bu hırsız parti oğlumdan ne istedi ? Bunlar kimin için çalışıyor. Oğlum Hamza eğer beni görüp duyuyorsan Allah aşkına dön gel, hasretine dayanamıyorum. İnternette paylaşılan ölüm haberlerine inanmıyoruz. Madem oğlum öldü, bana cenazesini gösterin. Ben oğlumu HDP'den istiyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-01-21 16:38:41



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