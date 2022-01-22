“Reng-i Hakkari Etnik Anadolu” projesinin tanıtımı yapıldı

Rengi Hakkari Gençlik Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile hibe almaya hak kazanan “Rengi Hakkari Etnik Anadolu “projesinin tanıtım lansmanı gerçekleşti.

Dernek Başkanı Ayhan Tunç’un açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Proje Koordinatörü Ümmühan Keskin ve Genel Sanat Yönetmeni Münir Beyter tarafından katılımcılara projenin içeriği ve kostümlerin tanıtılması ile 23 Ocak tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek sahne performansı hakkında bilgiler verildi. Hakkari Valiliği başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda Hakkari yöresine ait kostümler sergilendi.

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