Hakkari’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri, biriken kar yığınlarını kent dışına çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle onlarca köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari’de, karla mücadele çalışmaları devam ediyor. 16 araç ve 40 personel ile kent merkezinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kentte geçit vermeyen kar yığınlarını ise kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Belediye ekipleri cadde kenarlarında park edilen araçların çalışmaları engellediğini belirterek, sürücülerin araçlarını kaldırmalarını ve bina sahiplerinin ise çatılarını temizlemesi halinde çarşı merkezindeki tonlarca karın kısa sürede il dışına çıkartılacağını belirtirken, ilçe esnafı ise yaklaşık bir metre kar kalınlığının olduğu çarşı merkezinde çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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