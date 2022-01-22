Hakkari'de 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

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Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadelesi devam ediyor. İl genelinde kapanan 52 yerleşim yerinin yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz aralıksız çalışıyor.

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