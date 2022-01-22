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Yüksekova-Şemdinli karayolunda ekiplerin üzerine çığ düştü

İHA

Yüksekova-Şemdinli karayolunda ekiplerin üzerine çığ düştü

– Hakkari’nin YüksekovaŞemdinli karayolunda çalışan Karayolları Yüksekova 117.Şefiliğine bağlı ekiplerin üzerine çığ düştü.
Edinilen bilgilere göre, olay, YüksekovaŞemdinli Karayolu Haruna Geçidi’nde meydana geldi. Burada yol açma çalışmalarını sürdüren Karayolları 117.Şube Şefliğine bağlı iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde iş makinesi çığ altından çıkarılırken, çığ nedeniyle kapanan yol trafiğe tekrar açıldı.

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