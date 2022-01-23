En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'de kar yağışının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı.

Kent merkezindeki binaların çatılarında oluşan sarkıtlar dikkatlerden kaçmıyor. Karla mücadelenin sürdüğü kentte belediye ekipleri bina sahiplerini uyararak, kar ve buz kütlelerini temizlenmesini istedi. Kentte iki gündür yürütülen karla mücadele çalışması aralıksız devam ederken, kar yığınları ise şehir dışına çıkartılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.