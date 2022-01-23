Afrikalıların gösterisine çocuklardan yoğun ilgi

– Afrikalı ekibin Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlediği sirk gösterisi çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Akdeniz Dünya Sirkinde görev alan Afrikalılar, bu sefer Yüksekovalı çocuklarla buluştu. İlçenin Güngör Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen gösteri, çocuklar ve aileleri tarafından büyük beğeniyle karşılaştı. Aileleriyle sirke katılan çocuklar, bundan sonra da bu tür gösterilerin devam etmesini istedi.

Afrikalı Jonathan Lamptey, ilk kez Yüksekova’da gösteri yaptıklarını belirterek, “Biz de çocuklarla buluştuk, güzel vakit geçirdik. Her şehri gezip bu tür gösterilerle çocukları memnun edeceğiz. En ilginç tarafı, biz sıcak havaya alışığız. Bugün burası baya soğuk ve kar var ama insanları sıcak” dedi.

Güzel vakit geçirdiklerini belirten Hiranur Timur adlı çocuk, “Afrika’dan gelenler bize burada değişik gösteriler sundu. Çok güzel vakit geçirdik ve baya eğlendik. Bizde ailemizle katıldık. Bundan sonra daha da güzel etkinlikler bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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