Şemdinli’de can dostlar unutulmadı

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle sokak hayvanlarını unutmayarak yemleme çalışması yaptı.

Kentte etkili olan olumsuz hava şartları insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar kalınlığı da 1 metreyi buluyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle harekete geçen belediye ekipleri, sokak hayvanları için de yemleme çalışması yaptı.

Açıklamalarda bulunan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, kenti beyaza bürüyen karın herkesi mutlu ettiğini belirterek, “Can dostlarımızı da bu güzelliğin keyfini çıkarsınlar diye belediyemiz tarafından mamalarına ulaşabilmeleri için ekiplerimiz harekete geçti. Belediyemize ait barınaktaki can dostlarımıza mama takviyesi yapılırken, veteriner hekimimiz de hayvanlarımıza sağlık taraması yaparak gerekli tedavi işlemleri yapıldı. Özellikle zorlu geçen bugünlerde vatandaşlarımızın doğada bulunan bütün hayvanların beslenmesi için uygun alanlara yem ve yiyecek bırakmaları konusunda duyarlı olmalarını istiyorum” dedi.

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