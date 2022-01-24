Şemdinli zorlu karla mücadele çalışması

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Şemdinli Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Çatalca köyü ve Erdemli mezrasında yer yer 2 metreyi bulunan kar kütlelerini temizleyerek yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açtı. Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, ekiplerin üstün gayret ve emeklerle gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, “İlçe özel idaresi ekipleri son olarak Alan köyümüzün yolunu da açarak tüm yerleşim bölgelerimizin ana yollarını açmış oldu. Kapalı köy yolu bırakmayan tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

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