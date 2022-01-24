Akdeniz Dünya Sirki Hakkari’de gösteri yaptı

Hakkari’de sahnelenen dünyaca ünlü “Akdeniz Sirki” çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda ilk kez gerçekleşen sirke, çocuklar ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Yetenek Sizsiniz Türkiye finalisti Afrika sirki ve Brezilyalı ünlü Jonglör ilk kez Hakkari’de sahnelenen sirkte gösteri yaptı. Sirkte; akrobasi, trapez, cambaz ve tek tekerli bisikletçi gösterisi yapıldı.

Covid19 tedbirleri dikkate alınarak düzenlenen gösteride maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları uygulanırken, girişte ise ateş ölçümü yapıldı.

Ücretli gösterinin gün içinde 5 seans şeklinde devam edeceği öğrenildi.

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