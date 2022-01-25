Hakkari'de 97 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

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Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 97 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçesinde 28 köy ve 70 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirttiler.

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