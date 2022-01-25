Karayoluna çığ düştü; yolcu minibüsündekiler tehlike atlattı

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİVan karayolunun 15'inci kilometresinde 4 ayrı noktada çığ düştü. Olayın ardından bölgede çalışma yürüten iş makinesinin operüatörü ile yoldan geçen yolcu minibüsündekiler, düşün yeni çığla tehlike atlattı.

HakkariVan karayolunun 15'inci kilometresindeki Gündoğdu Mağarası mevkisinde bugün sabah saatlerinde 4 noktada çığ düştü. Yol trafiğe kapanırken, bazı araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında bir çığ daha düştü. Bu sırada çalışma yapan iş makinesiyle yoldan geçen yolcu minibüsü, kar altında kalmaktan son anda kurtuldu.

HakkariVan karayolu 2 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı. Her yıl aynı bölgede çığın düştüğünü belirten vatandaşlar bölgeye tünel yapılmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-01-25 15:42:40



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