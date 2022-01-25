Hakkari’de kütüphane ve etüt merkezi açıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık adına kütüphane ve etüt merkezi açıldı.

Hakkari Belediyesi ek hizmet binasında düzenlenen açılış törenine Vali İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, eşi Gökşen Pınar, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkâri Sanayi ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Veli Kaya, belediye çalışanları ve öğlenciler katıldı.

Adına kurulan kütüphane ve etüt merkezinin açılışında konuşan Vali Akbıyık, Hakkari'de birinci meselenin eğitim olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, “Eğitimin kalitesi ve içeriğini geliştirmek için tüm çabaları valilik olarak, belediye olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Hakkari’de şu ana kadar 110 kütüphane Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Kütüphanesiz Okul Kalması' kampanyası çerçevesinde Hakkarili hayırseverlerin desteği ile kurduk. Bizde böyle bir kütüphane ve etüt merkezini öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Hakkari'de eğitim çok iyi gidiyor. Hem kalite artıyor hem de fiziksel eksiklerimizi gideriyoruz. Bir taraftan beceri tasarım atölyelerini yapıyoruz, bir taraftan da kütüphaneler yapıyoruz. Bütün amacımız burada çocuklarımızın dünyada olan, gelişmiş ülkelerde olan eğitimlerden mahrum kalmamasıdır. Buna inanıyoruz, Hakkari'de çok önemli bilim adamları çıkacak. Bu duygu ve düşüncelerle kütüphanemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Vali Akbıyık ve berberindekiler, kütüphanede kitap okuyan çocuklara tablet hediye ederek, öğrencilerle söyleşi yaptı. Burada da okumanın önemine değinen Vali Akbıyık, “bol bol kitap okuyun” tavsiyesinde bulundu.

Vali Akbıyık, belediye ek binasında bulunan kursları da ziyaret ederek, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile masa tenisi maçı yaptı. Vali Akbıyık, yakında açılışı yapılacak olan Herkari Kadın Kooperatifi Yöresel Ürün Pazarını da ziyaret etti.

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