Hakkari’de 21 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

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Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 3 köy ve 8 mezra, Çukurca’da 3 köy ve 7 mezra olmak üzere toplam 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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