Yüksekova'da yoğun kar yağışı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İlçede günlerdir dondurucu havalar hakimken, bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi etkisinin altına aldı. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ise ilerlemekte zorlandılar.

İlçe merkezindeki kar yağışının ardından ekipler de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.