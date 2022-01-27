Müdür Gür: “Meslek liseliler daha kolay iş buluyor”

Hakkari İl Milli Eğitim İl Müdürü Bilal Gür, meslek liselilerin daha kolay iş bulduğunu söyledi.

Hakkari İl Milli Eğitim İl Müdürü Bilal Gür, meslek liselilerin işe daha kolay girmeleri ve belli bir ücret almakla alakalı çokça sorular gelmesi üzerine bir açıklama yaptı. Gür, “Milli Eğitim Bakanlığımız, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması için çok sayıda iyileştirmeyi yaparken, diğer taraftan da alanda istihdamı artırmak için mesleki eğitim verdiği tüm alanlarda sektörlerle çok güçlü işbirlikleri tesis etmiş durumda. Aslında, mesleki eğitim merkezlerimiz, vatandaşlarımıza büyük avantajlar sağlıyor. Bunları sıralarsak; 181 farklı alanda mesleki eğitim, ortaokulu bitirenlere zorunlu lise eğitimini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayabilme fırsatı, meslek lisesi diploması, eğitim alanlarında yüzde 88 istihdam oranı, 9. sınıftan itibaren maaş ve iş kazaları, meslek hastalıklarına karşı sigorta; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az yüzde 30’u kadar maaş, 12. sınıftaki kalfalara asgari ücretin en az yarısı kadar maaş imkânı gibi avantajlarla, ustalık belgesi, kendi iş yerini açma fırsatı ve yüksek istihdam oranı ile merkezlerimiz önemli bir potansiyele sahip. Mesleki eğitim merkezleri, ortaöğretim kademesinde bulunan bir mesleki eğitim okuludur. Eğitim süresi ise 4 yıldır. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerimiz, haftada 1 veya 2 gün okulda teorik eğitim, 3 veya 4 gün işletmelerde pratik eğitim alıyor. En az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak gerekir. Sağlık durumu ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olmak. Kayıt olacağı meslek dalı ile ilgili bir iş yeriyle sözleşme imzalamak (sözleşme imzalanacak iş yerinde ‘Usta Öğreticilik Belgesi’ne sahip bir usta bulunması gerekir) ve kayıt için yaş sınırı yoktur. Öğrenci kayıtları yıl boyu devam eder” dedi.

Mesleki eğitim merkezlerine yapılacak başvurular hakkında da bilgiler veren Gür, “Mezunlarımızın istihdam oranları oldukça yüksek olduğu mesleki eğitim merkezlerinde, öğrencilerimiz yoğun işbaşı eğitimi alıyor. Böylece ilimizi, dinamik eğitim müfredatı ve eğitim materyalleri ile bizzat çalışarak öğrenen, daha dinamik bir insan kaynağına kavuşturmayı hedefliyoruz. İsteyenler https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/egitim/meslekiegitim internet adresi ziyaret edilebilir" ifadelerini kullandı.

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