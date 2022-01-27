Karda mahsur kalan vatandaşın yardımına belediye başkanı yetişti

Hakkari’nin ŞemdinliDerecik yolu üzerinde kar yağışı nedeniyle aracı yolda mahsur kalan vatandaşın imdadına yolda geçen belediye başkanı yetişti.

Şemdinli’de dün akşamdan beri yağan kar hayattı olumsuz etkilerken, bazı sürücüler de yolda mahsur kaldı. Şemdinli Derecik yolunda aracı kara saplanan bir vatandaşın imdadına AK Parti'li Belediye Başkanı Tahir Saklı yetişti. Başkan Saklı, halat yardımıyla makam aracına bağlanan aracı zaman zaman da iterek bulunduğu yerden çıkarttı.

Aracının kara saplanmasıyla mahsur kaldığını ifade eden sürücü, yolda geçen belediye başkanının yardımıyla kurtulduğunu dile getirerek başkana teşekkür etti.

Belediye Başkanı Tahir Saklı da, sokak hayvanlarının olduğu bölgeye giderken bir vatandaşın aracıyla kara saplandığını fark ettiklerini belirterek, “Mevsim şartlarından dolayı hazırlıklıyız. Makam aracımız sayesinde ve arkadaşların yardımıyla aracı bulunduğu yerden kurtardık” dedi.

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