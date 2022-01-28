Hakkari’de 155 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 155 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 13 köy ve 34 mezra, Derecik'te 4 köy ve 7 mezra, Çukurca'da 4 köy ve 7 mezra, Şemdinli'de 18 köy ve 68 mezra, Yüksekova'da 2 köy ve 8 mezra olmak üzere 155 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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