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Hayvanları için Balkaya Dağı'ndan kızakla ot ve yaprak getiriyorlar

DHA

Hayvanları için Balkaya Dağı'ndan kızakla ot ve yaprak getiriyorlar


Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde besiciler, 2 bin 487 rakımlı Balkaya Dağları'nın eteklerinde yazın biçip, istifledikleri otları köye indirmek için kış aylarını beklemek zorunda kalıyor. Besiciler, kızaklara yükledikleri ot ve ağaç yapraklarını, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu bölgede köye getirip hayvanlarına yediriyor.
Irak sınırındaki Derecik ilçesine bağlı Omurlu köyünde besiciler, 2 bin 487 rakımlı Balkaya Dağları'nda yazın biçip, istifledikleri otları köye indirmek için kış aylarını beklemek zorunda kalıyor. Besiciler, yağışla birlikte omuzlarına aldıkları kızaklarıyla yer yer yarım metreyi bulan karda yürüyerek ot yığınlarının olduğu bölgeye gidiyor. Otları kızaklara yükleyen besiciler, zorlu yolculuğun ardından köye ulaşıyor.
Köyde 30 yıldır besicilik yapan Lütfi Durmaz, "Yazın biçtiğimiz ot ve yaprakları belirli alanlarda topluyoruz. Daha kolay olsun diye kış ayları gelince de taşıyoruz. 30 yıldır aynı yöntemle otları indiriyoruz. Köylülerle birlikte yüksek rakımlı tepelere çıkarak biriktirdiğimiz otları getiriyoruz. Zor oluyor, çile oluyor. Ama hayvanlarımızı beslemek için bunu yapmak zorundayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Abdullah KAYA
2022-01-28 09:31:58

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