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Derecik’te besicilerin zorlu kış mesaisi 2 bin rakımda yazın biriktirilen otlar, 1 metreyi aşan kara rağmen kızaklarla 4 kilometre taşınıyor

İHA

Derecik’te besicilerin zorlu kış mesaisi 2 bin rakımda yazın biriktirilen otlar, 1 metreyi aşan kara rağmen kızaklarla 4 kilometre taşınıyor

Hakkari’nin Derecik ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karakoç köyünde yaşayan besinciler, hayvanları için yaz aylarında biriktirdikleri otları 1 metreyi aşar kara rağmen kızaklarla 4 kilometre taşıyor.
Kış mevsiminin zor ve çetin geçtiği bölgede, besicilerin de zahmetli mesaisi devam ediyor. Yüksek kesimlerde yaz aylarında hayvanlar için toplanan otlar, kış mevsiminde kızaklarla 4 kilometre taşınarak köye getiriliyor. Tek geçim kaynakları hayvancılık olan Karakoç köyü sakinleri, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede tehlikelere rağmen 2 bin rakımda kızaklarla otu getiriyor. Her yıl aynı yöntemle otları taşımak zorunda kaldıklarını dile getiren Muhammer Olmaz isimli vatandaş, "Burada ikamet ediyoruz. Aynı zamanda öğrenciyim. Hem YKS’ye çalışıyorum hem de aileme yardım ediyorum. Temel geçim kaynağımız hayvancılıktır. Hayvanlarla uğraştığımız için yazları topladığımız otları kışın kızaklarla 4 kilometre taşıyarak köye getiriyoruz. Burada köy halkıyla birlikte çalışıyoruz” dedi.
Otları zorluklarla aşağı indirdiklerini söyleyen Telli Olmaz da, "Karakoç köyünün yüksek kesimlerinde yazın topladığımız otları kışın kızaklarla hayvanlar için getiriyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılıktır. Bütün zor şartlara rağmen, hayvanlarımıza iyi bakıyoruz. Bizim işimiz hayvancılıktır. Aç bırakmamak için çabalıyoruz. Birbirimize yardım ederek çalışıyoruz. Her zaman birbirimizi destekliyoruz. Günlük yaşantımız böyle devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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