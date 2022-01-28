Hakkari Belediyesi 125 bin ton kar taşıdı

Hakkari Belediyesi kar temizleme çalışmalarında 16 iş makinesiyle 125 bin ton kar taşıdı.

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Hakkari’de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. 16 iş makinesi ve 40 personelle yürütülen çalışmalarda kent merkezinin değişik noktalarındaki kar yığınları kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı. Kentteki kar dağları ile mücadele eden belediye ekipleri, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor. İki haftalık süre içerisinde 125 bin ton kar yığınının şehir dışına çıkartıldığı Hakkari’de karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Belediye karla mücadele ekipleri, kar yağışıyla birlikte ilk günden itibaren 7/24 esasına dayalı olarak 16 iş makinesi ve 40 personelle 15 mahalle yolu ile cadde ve sokaklarda karla mücadele ettiklerini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.