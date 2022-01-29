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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkâri 4. Kar Festivali başlıyor

İHA

Hakkâri 4. Kar Festivali başlıyor

Hakkâri Valiliği ve Hakkâri Belediyesi Koordinasyonunda 4. Kar Festivali’nin yapılacağı belirtildi.
Hakkâri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı(DAKA) işbirliği ile her sene yapılan ‘Kar Festivali’ Hakkari Valiliği ve belediye koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Mergabütan Kayak Merkezinde bu sene dördüncüsü yapılacak olan festival, 56 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.
Hakkâri’nin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, İran ve Irak ülkelerine sınırı bulunan Hakkâri’nin bir turizm iline dönüşmesinin hedeflendiği festivalin ilk gününde spor yarışmaları, kayak gösterisi, Rengi Hakkâri, Aydın Aydın ve Gece Yolcuları konserleri yer alacak. Festivalin ikinci gününde ise spor yarışmalarının ödül töreni, yerel yarışmalar, yerel grupların sahnesi, Rengi Hakkâri sahnesi, Yılmaz Erdoğan ile söyleşi ve Mustafa Erdoğan yönetiminde Anadolu Ateşi gösterisi yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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