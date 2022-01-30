Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için 8 saat karla mücadele

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Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ, (Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 2 bin 800 rakımdaki askeri üs bölgesinde görevli asker, rahatsızlanınca ekipler seferber oldu. 8 saat süren çalışmanın ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, askeri hastaneye götürdü.

Şemdinli ilçesine bağlı Yukarı Kayalar köyünün 2 bin 800 rakımlı Çimenli askeri üs bölgesinde görevli bir asker, aniden rahatsızlandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye helikopter havalanamayınca, karla mücadele ve sağlık ekiplerine haber verildi. Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı. 8 saat süren çalışmanın ardından üs bölgesine giden yol açıldı. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından rahatsızlanan askeri, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR

2022-01-30 13:33:22



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