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4 yıldır caminin bacasına yaptığı yuvada yaşayan leylek köyün vazgeçilmezi oldu

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Köprücük köyüne 4 yıl önce gelen ve kış mevsiminde de göç etmeyerek cami bacasında yaptığı yuvada yaşayan leylek köyün vazgeçilmezi oldu.

4 yıldır caminin bacasına yaptığı yuvada yaşayan leylek köyün vazgeçilmezi oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Köprücük köyüne 4 yıl önce gelen ve kış mevsiminde de göç etmeyerek cami bacasında yaptığı yuvada yaşayan leylek köyün vazgeçilmezi oldu.
Yüksekova ilçesine 4 yıl önce göç yolu ile gelen leylek, Köprücük köyündeki caminin bacasına yuva yaptı. Sonbaharda göçmen kuşların gitmesine rağmen köyü terk etmeyen leylek, cami bacasına yaptığı yuvada kış mevsimini geçiriyor. Kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen bölgeden göç etmeyen leylek, köylüler tarafından çoğu zaman balıkla beslenirken, yuvası ise vatandaşlar ve köyün imamı tarafından korunuyor.
Leyleğin köyün bir parçası olduğunu ifade eden Mesut Dalgıç isimli vatandaş, “Bu leyleğimiz aslında 4 yıldır burada. Göç etmesi gerekiyordu ama o artık gitmiyor. Bizim köyde yaşıyor. Bizde bu duruma duyarsız kalmadık. Yiyecek getirip veriyoruz. Malum yuvası köyümüzün camisinin bacasındadır. Allah imamımızdan razı olsun, her gün soba yakarak leyleğin ısınmasına da yardımcı oluyor. Ayrıca yuvanın olduğu bacayı da devre dışı bıraktık. Artık bu göç etmiyor. O da bu köyün bir parçası. Bizde ona burada köyün ferdiymiş gibi bakıyoruz” dedi.

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