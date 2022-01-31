Yüksekova’da 201 kilo eroin ele geçirildi

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 201 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Yüksekova ilçesinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 201 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

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