Yüksekova’da 201 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 201 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Yüksekova ilçesinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 201 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.