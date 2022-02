Vali Yardımcısı Kasımoğlu, şiddet gören iki köpeği sahiplendi

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, örnek bir davranış sergileyerek şiddet gören ve belediye kliniğinde müşahede altında tutulan iki köpeği sahiplendi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine kent merkezinden 50 kilometre uzaklıkta bulunan HakkariVan karayolu üzerindeki Akbulut köyüne geçti. Hayvanlardan birinin sol arka patisinde elektrik teli ile bağlanma sonucu kangren oluştuğu tespit edildi. Diğer sokak köpeğinin ise elektrik telleriyle boynundan bağlandığı ve yemek borusu ile soluk borusunda yaralanma sebebiyle güçten düştüğü tespit edildi. Hayvanları Akbulut köyünden alıp veteriner kliniğine getiren ekipler, tedavilerini yaptıktan sonra müşahede altına almıştı.

Can dostlara zulüm edenlerin hemen bulunmasını isteyen Vali Yardımcısı Kasımoğlu, Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, müşahede altındaki köpeklerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yürümeye başlayan köpek ile yakında ilgilenen Vali Yardımcısı Kasımoğlu'nun bu yaklaşımını duyarsız kalmayan köpeğin sevimli hali ise dikkatlerden kaçmadı.

Bir an olsun Kasımoğlu'nun yanında ayrılmayan can dostların sevecen tavırları herkesi duygulandırdı. Tedavi altındaki her iki köpeği sahiplenen Kasımoğlu, can dostlara zulüm yapanların derhal tespit edilmesini ve haklarında yasal işlem başlatılması talimatını verdi.

Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar ise bir köpeğin sol arka patisinin elektrik teli ile bağlandığı için kangren oluştuğunu, diğerinin ise elektrik telleriyle boynundan bağlandığı için yemek ile soluk borusunda yaralanma meydana geldiğini söyledi. Kanar, tedavi altındaki can dostlarla ekiplerin yakından ilgilendiğini belirtti.

