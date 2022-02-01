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Hatay'da hayvanların o görüntülerine soruşturma ve para cezası

DHA

Hatay'da hayvanların o görüntülerine soruşturma ve para cezası


İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)- HATAY Büyükşehir Belediyesi´ne ait olan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yavru köpeğin başka yavruyu parçalayarak yediği anların görüntüleri, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Gelişmeler üzerine Hatay Valiliği'nin başlattığı inceleme sonucu Büyükşehir Belediyesi'ne idari para cezası kesildi; yetkililer hakkında da idari soruşturma başlatıldı. 
Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yavru köpeğin başka yavruyu parçalayarak yediği anların görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Hatay Valiliği, inceleme başlattı. Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´nde yapılan inceleme ve araştırmanın ardından Büyükşehir Belediyesi'ne miktarı açıklanmayan idari para cezası kesildi. Ayrıca görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkililer hakkında idari soruşturma başlatıldı.  
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Hatay Valiliği'nce yazılı açıklama yapılarak, incelemenin ardından sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtilip, şunlar kaydedildi: 
"Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından video kayıtlarının ve barınakta bulunan kafeslerin tek tek incelemesinin sonucunda; videonun çekildiği yavrulu anaç kafeslerinde anaç ve yavrular bulunamamış olup Barınak Sorumlusu Ömer Avcı´nın beyanına göre; videonun 3  ay önce çekildiği, yavruların bir kısmının öldüğü, bir kısmının sahiplendirilmiş olabileceğini anaç köpeğin ise kısırlaştırılarak bulunduğu ortama tekrar salıverildiğini bildirmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda çekilen görüntülerin Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´nde gerçekleştiği ve hayvan bakımındaki ihmallerden dolayı 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine muhalefet etmekten, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına idari para cezası uygulanmıştır. Mevcut hayvan barınaklarının mevzuatlarda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususlarında gerekli denetimlerin yapılması ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkililer hakkında, Valiliğimizce gerekli idari soruşturma başlatılmıştır. Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da, doğanın, eşit haklı bireyidir. Rahat yaşamalarını sağlamak, onlara iyi, uygun muamele edilmesini temin etmek ve en iyi şekilde korunmalarını sağlamak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 31. Maddesi gereğince Belediye görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır."
BELEDİYE: İHMALİ OLANLAR GÖREVDEN MENEDİLDİ
Hatay Büyükşehir Belediyesi´nden konu ile ilgili yapılan açıklamada ise "Yaralı, hasta sokak hayvanlarının tedavi edildiği, sahiplendirildiği barınağımızla ilgili yeni görüntüler olduğu iddia edilen çok rahatsız edici bir video sosyal medyada paylaşılmıştır. Derhal soruşturma açılmış Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerinin de katılımı ile tutanak altına alınan soruşturmada, barınaktaki tüm hayvanların kurallara uygun şekilde bakımının yapıldığı tespit edilmiştir. Barınakta görevli bazı personeller, sorumluluklarını yerine getirmediği için, ihmali olduğu için aylar öncesinde görevinden menedilmiştir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Merkez İzzet NAZLI
2022-02-01 17:39:24

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