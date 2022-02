Son bir haftada 20 gebe koyunu öldü

Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde Mahmut Ayhan'a (40) ait 20 gebe koyun, bir hafta içinde öldü. Veteriner Hekim Ercan Tekin, ilçede son bir aydır hayvan ölümlerinin yaşandığını belirterek, gıda zehirlenmesinden şüphelendiklerini söyledi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Bağdaş köyü Ericik mezrasında çiftçilik yapan Mahmut Ayhan'a ait 20 gebe koyun son bir hafta içinde öldü. Büyük üzüntü duyduklarını belirten Ayhan, "Hayvanlarımız hastalandıktan sonra verdiğimiz ilaçlara da cevap vermiyor. Her yıl verdiğimiz yemlerden veriyoruz. Zehirlenme olsa hepsi birlikte ölecekti. Hayvanda ishal ve titreme meydana geliyor. Bu hastalıktan dolayı 20 koyunum öldü. Şimdi ise ölümleri engellemek için ağıla soba kurdum ve sabah akşam soba yakıyorum" dedi.

İlçeye bağlı Beşbulak köyünde de geçen haftalarda 26 koyun ölmüştü. Hayvan ölümleri ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de inceleme başlattı.

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

İlçede görevli Veteriner Hekim Ercan Tekin, ilçede son bir aydır hayvan ölümlerinin ciddi bir rakama ulaştığını söyledi. Hakkari genelinde, fakat özellikle Yüksekova ilçesinde ölümlerin yaşandığını belirten Tekin, "Yaptığımız incelemelerde kesin olmamakla birlikte gıda zehirlenmesinden şüpheleniyoruz. Fakat çiftçilerimiz her sene verdikleri otlarla hayvanlarını beslemeleri ve zehirlenmelerin ilaçlara cevap vermemesi bizleri kaygılandırıyor. Hayvancılık alanında bu durumlarda hızlı sonuç alabileceğimiz bir alt yapı olmadığı için elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Şu an hayvanları aynı hastalıktan ölen bir çiftçimizin hayvanlarına verdiği yemleri keserek, ölmelerini durdurabildik. Tarım müdürlüklerimiz ve özel veteriner hekimler olarak çiftçilerimize elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-02-02 14:05:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.