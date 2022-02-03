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Şemdinli’den İdlib’e iyilik eli

İHA

Hakkari'nin Şemdinli Müftülüğü tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan malzemeler Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Şemdinli’den İdlib’e iyilik eli

Hakkari'nin Şemdinli Müftülüğü tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan malzemeler Suriye’nin İdlib kentine gönderildi.
Şemdinli Müftü Vekili Hakkı Demirel, 11'inci yılına giren iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından birini yaşayan Suriye’de her geçen gün yürek yakan görüntülerin ortaya çıktığını belirtti. Demirel, "Suriyeli kardeşlerimiz canlarını kurtarmak için ellerine geçirebildikleri birkaç parça eşyayla Türkiye sınırına sığınmaktadır. Sınırlarımıza yakın bölgelere sığınan kardeşlerimizin acılarını bir nebze olsun dindirebilmek amacıyla müftülüğümüz ile vakıf şubemiz tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında ilçemiz genelinde din görevlileri ve fedakar halkımızın katkılarıyla yaklaşık üç kamyon yaşam malzemesi toplandı. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen hayırsever Şemdinli halkı ile gece gündüz demeden toplanmasına katkı sunan din gönüllüsü kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.
İlçe Kaymakamı Muhammed Tugay, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Müftü Vekili Hakkı Demirel, din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen törende yapılan dualar eşliğinde yaşam malzemeleri yüklü araçlar İdlib’e doğru yola çıkarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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