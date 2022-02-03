Yüksekova'da, çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları

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Yaşar KAPLAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk etkili olurken, binaların çatılarında, boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Yüksekova'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar başladı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü ilçede, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları, tehlikeye neden olurken, bölge halkı da belediye yetkililerinden temizlik çalışması yapmalarını istedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-02-03 14:42:14



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