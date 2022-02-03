Başkan Saklı 4. doz aşı oldu

– Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı 4. doz aşı oldu.

Şemdinli Toplum Sağlık Merkezine gelerek 4. doz aşısını yaptıran Başkan Tahir Saklı, herkesi aşı olmaya davet etti. Başkan Saklı, "Bugün 4. doz aşımızı olduk. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Bu salgında ve her zaman hakları ödenmez. Şu anda hastalıktan kurtuluşumuzun tek yolu aşı. Başka çaremiz şimdilik yok gibi. Lütfen aşılarımızı olalım. Elbette maske, mesafe ve temizlik kurallarına kesinlikle uymaya devam edeceğiz. Ben aşılarımı oldum, artık rahat olabilirim diye düşünmeyelim lütfen" dedi.

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