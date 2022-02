Müdür Gür: “Yüz yüze eğitime devam edeceğiz”

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz” dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve eğitim kurumu müdürleri katıldı. Burada konuşan Müdür Gür, 20212022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler için hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulundu. Gür, "Valimizin riyasetinde, sizlerin de gayretlerinizle eğitimde her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Öncelikle, ilimizin genelinde başlattığımız eğitim seferberliğinde, ‘birinci meselemiz eğitimdir’ deyip her türlü imkanı bizlere ve çocuklarımıza sunan, her zaman eğitim camiamızın yanlarında olup desteklerini esirgemeyen valimize şükranlarımı arz ediyorum. Okullar; öğrencilerimizin psikolojik, sosyal, duygusal ve kişisel gelişimleri için hayati yerlerdir. İkinci yarıyılda da aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. 2023 Eğitim Vizyonu ışığında, bakanlığımızın çalışmalarına ilaveten yerelde başlattığımız 'Her Ev Bir Okul' gibi birçok projeyle birlikte ilimizde eğitim adına çok iyi örneklerle karşılaşıyoruz. İyi örneklerin çoğalması için siz eğitim liderlerine çok önemli görevler düşüyor. Eğitim liderliğinde fedakârlık, özveri ve gönüllülük esastır. Yönetici olarak okulunuzda iletişim kanallarını açık tutmalı ve eğitim paydaşları ile diyalog halinde olmalısınız. Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde bakanlığımızca başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' ve valimizin başlattığı ‘Bir Kitap Bir İnsan’ projelerindeki okuma halkaları ile hedeflenen kitap okuma bilincini hep birlikte artırıyoruz. Çok şükür ki ilimizin her köşesinde bir kütüphane var ve şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; artık kitap ve kütüphane dostu bir Hakkari var. Bakanlığımızın başlattığı METYAP projesi hamlesi ile meslek liselerimize talep her geçen gün rekor düzeyde artarak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu liselerin iyi tanıtılması konusundaki çalışmalarınız için de siz eğitim yöneticilerine teşekkür ederim. Her eğitim döneminin başında söylediğim gibi başarı için hiçbir mazeret öne sürmeden, zihinsel değişime ve dönüşüme katkı sunan paydaşlara ihtiyacımız var. Okul ve kurum müdürlerimiz, adil bir yönetici olarak her türlü konu ve mevzuata hakim olmalıdır. Bu toplumda bir şeyler değişecekse, bu toplumun önde giden entelektüelleri olarak biz eğitimciler bu dönüşümü başlatacağız. Nitekim bunu da başarıyoruz. Öğretmenlerimize, motivasyonlarını arttırmak için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Eğitim seferberliği için siz değerli meslektaşlarımızla ikinci yarıyılda da kendimizi her gün yenileyerek, ilimizdeki eğitim kalitesini üst seviyelere çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde daha fazla çalışacağız" dedi.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik de taşımalı eğitimle ilgili sunum gerçekleştirdi. Toplantı, okul müdürlerinin kurumlarıyla ilgili talepleri iletmeleri ve başarı temennileriyle sona erdi.

