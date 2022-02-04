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Özel öğrenci Bal’ın resim yeteneğini öğretmeleri ortaya çıkarttı

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan özel gereksinimli 12 yaşındaki Rukiye Bal'ın resim yapma yeteneği, öğretmenlerinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Özel öğrenci Bal’ın resim yeteneğini öğretmeleri ortaya çıkarttı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan özel gereksinimli 12 yaşındaki Rukiye Bal'ın resim yapma yeteneği, öğretmenlerinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.
İşitme, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrenci Rukiye Bal, ailesinin desteğiyle Güngör Mahallesi’nde bulunan Özel Sanat Sağlıklı Yaşam, Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezinde eğitimini sürdürüyor. Duymayan ve konuşmayan Rukiye Bal, sadece gördüğü şeyleri rahatça kağıda çizmesi herkesi şaşırtırken, çizdiğe resimler ise sınıfın duvarını süslüyor.
Rukiye Bal’ın özel yetenekli bir öğrenci olduğunu belirten Merkez Müdürü Cihan Beşer, “Rukiye bize 8 ay önce geldi. 12 yaşında, işitme engelli, zihinsel ve aynı zamanda bedensel yetersizliği olan bir çocuk. Rukiye’nin konjenital olan bir sürü hastalıkları var zaten. Resim yeteneği o kadar müthiş ki biz bunu keşfettik. Bizde bu keşfetmekten sonra resimleri çoğalttık ve bu yetenek zaten Rukiye’de vardı. Sadece biz bunu geç fark ettik. Böyle çocuklar özellikle iyi yetiştirilmeli, çünkü duymuyor, konuşmuyor. Sadece gördüklerini döküyor bu da çok önemli bir şey. Özellikle Rukiye gibi çocukların topluma kazandırılması gerekir. Gördüğü ve tasarladığı resimler harika’’ dedi.

Rukiye Bal’ın öğretmeni Medya Tumur ise öğrencinin duymadığını ve konuşamadığını belirterek, “İşaretlerle ve görsellerle anlatmaya çalışıyor. Bizde böyle Rukiye’yle anlaşabiliyoruz. O her şeyi bize işaretle verirken, biz onun resim yapma özelliğini sonradan keşfettik ve hayran kaldık. Rukiye’nin en güzel yanı karşıdan geçen her şeyi anından resme döküyor. Özellikle görsel hafızası çok iyi. Bizim öğretmenler bu yönde Rukiye’ye destek oluyorlar. Rukiye en ufak bir detayı da resimleştirebiliyor. Bizde onun sınıfının duvarlarını yaptığı resimlerle donattık” ifadelerini kullandı.

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