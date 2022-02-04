Yüksekova'da kar yağışı ve sis



Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışı ve sis etkili olurken, görüş uzaklığı da yer yer 10 metreye kadar düştü.

İlçede sabah saatlerinden beri yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, yoğun sis de etkili oldu. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı ilçe merkezini kaplayan siste görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye düştü. İlçede, kar ve sis nedeniyle ulaşım da zaman zaman aksıyor. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-02-04 14:59:28



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