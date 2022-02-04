Tipi ve karda mahsur kalan tır kurtarıldı

Sivrisinekler onları daha çok ısırıyor

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Şapatan Geçidi’nde aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan tır kurtarıldı.



Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle YüksekovaŞemdinli karayolu üzerindeki Şapatan Geçidi’nde mahsur kalan tırın yardımına Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri yetişti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu tır mahsur kaldığı yerden halat yardımıyla yaklaşık 5 kilometre çekilerek kurtarıldı. Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Mahsur kalan tır şoförü, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.