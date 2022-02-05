Hakkari'de kar festivali

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de kar festivali

DHA

Hakkari'de kar festivali


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de Merga Bütan Kayak Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen geleneksel kar festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Hakkâri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi iş birliği ile iki ülkeye sınırı bulunan kentin turizmle ön plana çıkması ve imajına olumlu katkı sağlanması amacıyla düzenlenen Kar Festivali'nin 4´üncüsü başladı. Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen festival, kar yağışı altında renkli görüntülere sahne oldu. 
Festivalde Vali İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve beraberindekiler, kurum stantlarını gezdi. Vali Akbıyık, Hakkari'de ve diğer illerden gelen katılımcılara teşekkür etti.
Koronavirüs nedeniyle iki yıldır festivali yapamadıklarını belirten Vali Akbıyık, "Bugün festivalin birinci günü. Maalesef hava şartları biraz olumsuz ama yarın hava açık olacak ve inşallah tüm etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Hakkari'de hakikaten hayat var. Hakkari değişiyor, dönüşüyor, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını alıyor. Alt yapıdan ve üst yapıdan, belediye hizmetlerinden ve birçok alanda yatırımlar yapılıyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da kentte gördükleri ilgiden dolayı kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade ederek, İstanbul'da ne varsa, İzmir'de ne varsa Hakkari'de olsun diyen Hakkari'nin, bölgenin dağlarının terörle değil, coşkuyla, gençlerle, çocuklarla, onların cıvıltılarıyla yankılansın isteyen Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum" dedi. 
Festival, Yılmaz Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, Anadolu Ateşi topluluğu ve birçok sanatçının katılımıyla yarın da devam edecek.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-02-05 17:25:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Hakkari'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Rehabilitasyon merkezi sahipleri arasında kavga: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Rehabilitasyon merkezi sahipleri arasında kavga: 1 ...
Rehabilitasyon merkezi sahipleri arasında kavga: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Rehabilitasyon merkezi sahipleri arasında kavga: 1 ...
Saldırıya uğrayan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan kedi kurtarıldı
Tipi ve karda mahsur kalan tır kurtarıldı
YEREL HABERLER Tipi ve karda mahsur kalan tır kurtarıldı
Yüksekova'da kar yağışı ve sis
YEREL HABERLER Yüksekova'da kar yağışı ve sis
Donmak üzere olan atlara hayırsever vatandaş sahip çıktı
YEREL HABERLER Donmak üzere olan atlara hayırsever vatandaş sahip ...
Hakkari'de 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Hakkari’de karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Hakkari’de karla mücadele çalışması
Özel öğrenci Bal’ın resim yeteneğini öğretmeleri ortaya çıkarttı
YEREL HABERLER Özel öğrenci Bal’ın resim yeteneğini öğretmeleri ...
Müdür Gür: “Yüz yüze eğitime devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Müdür Gür: “Yüz yüze eğitime devam edeceğiz”
Başkan Saklı 4. doz aşı oldu
YEREL HABERLER Başkan Saklı 4. doz aşı oldu
Yüksekova'da, çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları
YEREL HABERLER Yüksekova'da, çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları
Şemdinli’den İdlib’e iyilik eli
YEREL HABERLER Şemdinli’den İdlib’e iyilik eli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.