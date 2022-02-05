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Hakkari’de 4. Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: “Hakkari artık terörle, şiddetle, göz yaşıyla değil; sanatla, sporla, eğitimle, sağlıkla anılıyor”

İHA

Hakkari’de 4. Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: “Hakkari artık terörle, şiddetle, göz yaşıyla değil; sanatla, sporla, eğitimle, sağlıkla anılıyor”

– Hakkari’de 2 bin 800 rakımda düzenlenen 4. Kar Festivalinde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Hakkari artık terörle, şiddetle, gözyaşıyla değil; sanatla, sporla, eğitimle, sağlıkla anılıyor” dedi.
Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi Koordinasyonunda, Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı(DAKA) işbirliği çerçevesinde düzenlenen 4. Kar festivali renkli görüntülere sahne oldu. 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezinde düzenlenen festivale kimi aracıyla gelirken kimileri ise belediyenin sağladığı otobüs ve minibüslerle taşındı.
Burada konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, korona virüsten dolayı iki yıldır festivali yapamadıklarını belirtti. Akbıyık, “Hakkari'de hakikaten hayat var. Hakkari değişiyor, dönüşüyor, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını alıyor. Altyapıdan ve üstyapıdan, belediye hizmetlerinde ve birçok alanda yatırımlar yapılıyor. Yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkür ediyoruz. Pist uzunluğunu 6 bin metreye çıkardık, Oteli bitirdik. Burada 40 bin çocuğa ücretsiz kayak öğrettik. Kayak milli takımımızın yarısı Yüksekovalı sporcularımızdan oluşuyor. Bunun yanında 10 bin gencimize yüzme öğrettik. Hakkari her alanda büyük bir dönüşüm içerisinde. Artık Hakkari festivaller şehri oldu. Kar festivali, Çukurca fotosafari ve doğa sporları festivali. Cilo Sat Dağlarında, 3 bin 400 rakımda festival yaptık. Hakkari artık terörle, şiddetle, göz yaşıyla değil; Sanatla, sporla, eğitimle, sağlıkla anılıyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da kentte gördükleri ilgiden dolayı kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirterek, "İstanbul'da ne varsa, İzmir'de ne varsa Hakkari'de olsun” diyen Hakkari'nin, bölgenin dağlarının terörle değil, coşkuyla, gençlerle, çocuklarla, onların cıvıltılarıyla yankılansın isteyen Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. İnşallah terörün artık son bulmasıyla, bu dağlarda çocuk cıvıltıları ile gençlerin coşkusunun artmasıyla, bu çok önemli tesislerin burada varlığıyla çok daha önemli organizasyonlar burada yapılacak. Gelmeden Gençlik ve Spor bakanımızla da görüştüm. Umuyorum ki Hakkari'de, bölgede 'kayak bilmeyen kalmasın' mottosuyla, o hedefle birlikte daha güzel şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Vali Akbıyık ve beraberindekiler, jandarma ve özel hareket timlerinin açtığı kar tüneline girerek burada hatıra fotoğrafı çektiler. Daha sonra canlı müzik eşliğinde vatandaşlarla halay çeken Vali Akbıyık ve beraberindekiler, AFAD, Kızılay, UMKE, Toplum Destekli Polis, Jandarma ve esnaf tarafından açılan stantları gezdi.
Sanatçı Rıdvan Tekbaş konseri ve Rengi Hakkari sanat topluluğunun dans gösterisi ile süren festival, konser ile son buldu.
Festivale İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcıları, Mustafa Emre Kılıç, Mustafa Berat Kasımoğlu, Cumhuriyete Başsavcısı Bayram Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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