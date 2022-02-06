Hakkari 4. kar festivali halaylarla son buldu

Hakkari Valiliği, Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteklediği 4. kar festivali sona erdi.



Hakkari'de kış ve doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kar festivali akşam saatlerinde sona erdi. Kentten 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki festivale soğuk havaya rağmen binlerce kişi katıldı. Festivalde sahneye çıkan Yılmaz Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunarak "Hakkari seninle gurur duyuyor" sloganları attı. Hakkari ile ilgili bazı haklı eleştirileri duyduğunu belirten Erdoğan, Mayıs ayında Hakkari'de bir etkinlik düzenleyecekleri müjdesini verdi. Yılmaz ve Mustafa Erdoğan ile Ersin Kokut, sahnede Kürtçe şarkı söyleyip halay çekti. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterisi de ilgiyle izlendi.



Ödül töreninin ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, vali yardımcıları, sanatçı Yılmaz Erdoğan, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, topluluk üyeleri ve sanatçı Ersin Korkut, sahnede Şemmame oynadı. Vali Akbıyık, Hakkari'de hayat olduğunu her zaman söylediklerini, soğuk havaya rağmen festivalin yoğun katılımla gerçekleştiğini ifade ederek tüm katılımcılara teşekkür etti. Yılmaz Erdoğan da memleketinde böyle bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Vali Akbıyık, eşi ve beraberindekiler festival alanında sağlık çalışanları ile birlikte halay çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.