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6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.
Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki Esendere beldesindeki 3 bin rakımlı bölgede yer alan askeri üs bölgelerinin yollarında yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekiplerinin Meydan Belek Üs Bölgesi yollarındaki çalışmaları aralıksız sürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 6 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.
Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.
Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için bol bol fotoğraf çektiriyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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