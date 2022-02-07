Hakkari'de ikinci yarıyıl için ilk ders zili çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de ikinci yarıyıl için ilk ders zili çaldı

İHA

Hakkari'de ikinci yarıyıl için ilk ders zili çaldı

Hakkari'de 20212022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için ders zili çaldı.
İl genelindeki okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde toplam 379 okul ve kurumda yüz yüze eğitime başlayan 74 bin öğrenci, salgın tedbirleri altında maskeli ve sosyal mesafeli bir şekilde okullara alındı. İkinci dönemin başlaması sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yöneticileri, değişik okullarda ve eş zamanlı olarak başlayan bayrak törenine katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, M. Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ve bayrak törenindeki İstiklal Marşı'nın coşkusuna ortak oldular. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Öğrencilerimiz, kısa bir aradan sonra özledikleri okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına; öğretmenlerimiz de rengârenk çiçeklerine, hepsi birbirinden değerli öğrencilerine kavuştu. Okullar; öğrencilerimizin psikolojik, sosyal, duygusal ve kişisel gelişimleri için hayati yerlerdir. Bu yarıyılda da aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimiz salgın tedbirleri altında sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda yüz yüze eğitime başladı. Başarıya giden yolda, öğrencilerimizin ve zihinsel değişim ve dönüşümün asli unsuru olan fedakâr öğretmenlerimizin motivasyonlarını arttırmak için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Eğitim seferberliğinde kaldığımız yerden devam edip, başarı çıtamızı yükseltmek için tüm paydaşlarımızın desteğine talibiz. Eğitime olan hassasiyetlerini her defasında yineleyen valimizin buyurdukları gibi eğitim, sadece bir kurumun değil, tüm kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, velilerin ve tüm paydaşların ortak çabasını gerektiren komplike bir yapıdır. Umut ediyorum ki ikinci yarıyılda da kendimizi her gün yenileyerek birlik ve beraberlik içerisinde, daha fazla çalışıp, ilimizin eğitim kalitesini üst seviyelere çıkaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle ikinci dönemin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını ve ilimize başarı getirmesini temenni ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkücü Aydın Aydın, kar suyu ile enerji içeceğini tanıttı
YEREL HABERLER Türkücü Aydın Aydın, kar suyu ile enerji içeceğini ...
6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma
YEREL HABERLER 6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma
Hakkari 4. kar festivali halaylarla son buldu
YEREL HABERLER Hakkari 4. kar festivali halaylarla son buldu
Hakkari 4. kar festivali halaylarla son buldu
YEREL HABERLER Hakkari 4. kar festivali halaylarla son buldu
Hakkari Kadıngücü Takımı evinde berabere kaldı
YEREL HABERLER Hakkari Kadıngücü Takımı evinde berabere kaldı
Hakkari’de 4. Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: “Hakkari artık terörle, şiddetle, göz yaşıyla değil; sanatla, sporla, eğitimle, sağlıkla anılıyor”
YEREL HABERLER Hakkari’de 4. Kar Festivali renkli görüntülere sahne ...
Hakkari'de kar festivali
YEREL HABERLER Hakkari'de kar festivali
Hakkari'de kar festivali
YEREL HABERLER Hakkari'de kar festivali
Hakkari'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Hakkari'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Rehabilitasyon merkezi sahipleri arasında kavga: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Rehabilitasyon merkezi sahipleri arasında kavga: 1 ...
Rehabilitasyon merkezi sahipleri arasında kavga: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Rehabilitasyon merkezi sahipleri arasında kavga: 1 ...
Saldırıya uğrayan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan kedi kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.