Hakkari'de ikinci yarıyıl için ilk ders zili çaldı

Hakkari'de 20212022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için ders zili çaldı.

İl genelindeki okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde toplam 379 okul ve kurumda yüz yüze eğitime başlayan 74 bin öğrenci, salgın tedbirleri altında maskeli ve sosyal mesafeli bir şekilde okullara alındı. İkinci dönemin başlaması sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yöneticileri, değişik okullarda ve eş zamanlı olarak başlayan bayrak törenine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, M. Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ve bayrak törenindeki İstiklal Marşı'nın coşkusuna ortak oldular. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Öğrencilerimiz, kısa bir aradan sonra özledikleri okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına; öğretmenlerimiz de rengârenk çiçeklerine, hepsi birbirinden değerli öğrencilerine kavuştu. Okullar; öğrencilerimizin psikolojik, sosyal, duygusal ve kişisel gelişimleri için hayati yerlerdir. Bu yarıyılda da aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimiz salgın tedbirleri altında sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda yüz yüze eğitime başladı. Başarıya giden yolda, öğrencilerimizin ve zihinsel değişim ve dönüşümün asli unsuru olan fedakâr öğretmenlerimizin motivasyonlarını arttırmak için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Eğitim seferberliğinde kaldığımız yerden devam edip, başarı çıtamızı yükseltmek için tüm paydaşlarımızın desteğine talibiz. Eğitime olan hassasiyetlerini her defasında yineleyen valimizin buyurdukları gibi eğitim, sadece bir kurumun değil, tüm kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, velilerin ve tüm paydaşların ortak çabasını gerektiren komplike bir yapıdır. Umut ediyorum ki ikinci yarıyılda da kendimizi her gün yenileyerek birlik ve beraberlik içerisinde, daha fazla çalışıp, ilimizin eğitim kalitesini üst seviyelere çıkaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle ikinci dönemin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını ve ilimize başarı getirmesini temenni ederim” dedi.

