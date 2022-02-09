Ekmekleri ipin ucunda Tehlikeye rağmen çatılarda kar temizliyorlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri ekmek kapısı olurken, yüksek binaların çatılarına çıkanlar soğuk havaya ve tehlikeye rağmen kar temizliyor.

Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerini eksi 15 derecede temizleyenler 350 TL ücret alıyor. Çatılarda biriken kar kütlelerini beline bağladığı iple temizleyen Çetin Kutluk ve arkadaşları, ekmeklerinin ipin ucunda olduğunu söyledi. Kar yağışına sevinen Çetin Kutluk, beline bağladığı iple tüm tehlikelere rağmen çatılardaki karları temizleyerek ailesini geçindiriyor. Çetin Kutluk ve arkadaşları, akşam saatlerinde de hava sıcaklığı eksi 20 dereceyi görmesine rağmen çatıları temizlediklerini belirtti.



“Ekmeğimizi ipin ucunda arıyoruz”

Tüm zorluklara rağmen çatı temizlediklerini belirten Çetin Kutluk, “Her zaman çatı temizlemesi yapıyoruz. Maddi durumdan dolayı bu işleri biz yapıyoruz. Tüm risklere rağmen şimdi 6. kattayız ve çatı temizliyoruz. Soğuk havaya ve tüm zorluklara rağmen ekmek paramızı böyle çıkartıyoruz. Bizim hayatımız zaten belimizdeki ipe bağlı. Biz de çatı başına 350 TL'ye temizleyerek hayatımızı sürdürüyoruz. Şu an Yüksekova’nın en yüksek yerindeyiz, soğuk havaya rağmen çatı temizlemeye devam ediyoruz” dedi.

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