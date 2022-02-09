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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık ‘Gençlik ve Gelecek’ temalı söyleşiye katıldı

İHA

Vali Akbıyık ‘Gençlik ve Gelecek’ temalı söyleşiye katıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkâri Milli Eğitim Müdürlüğünün kurumsal yayını olan '81 Çalıkuşu Hakkari' dergisinin başlatmış olduğu 'Kütüphane Söyleşileri' programının ilk konuğu oldu.
Hakkâri Güzel Sanatlar Lisesinin kütüphanesinde düzenlenen ‘Gençlik ve Gelecek’ temalı söyleşi programına Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Taş, kütüphaneyi yapan hayırsever iş adamı İsmet Ölmez'i temsilen yeğeni Avukat Özkan Ölmez, okulun yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
'81 Çalıkuşu Hakkâri' adlı ederginin yayın yönetmeni Şube Müdürü Oktay Kızılkaya’nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “81 Çalıkuşu Hakkâri adlı dijital dergimiz için ‘Kütüphane Konuşmaları’ adı altında yeni bir söyleşi geleneği başlattık. Mülki idare amirleri, şairler, yazarlar ve sporcular gibi birçok alanda kendisini kabul ettirmiş kişileri konuk alacağımız bu söyleşi geleneğimizin ilk konuşmacısı olarak Valimiz İdris Akbıyık Beyefendiyi ağırladık. Ufuk açıcı ve vizyon geliştiren sohbetleri ile öğretmen ve öğrencilerimizle buluştular. Zatıalilerine, teşriflerinden, eğitime ve camiamıza verdikleri desteklerden dolayı müteşekkiriz. Bu başlattığımız ‘Kütüphane Konuşmaları’ geleneği ile alanlarında kendilerini kabul ettirmiş kişileri, böylelikle daha yakından tanıma fırsatımız olacak. Bu söyleşinin tamamını, dergimizin mart ayında çıkacak olan ikinci sayısında okuyabileceksiniz. Söyleşinin düzenlenmesinde, Basın ve Halkla İlişkiler Şubemiz başta olmak üzere Güzel Sanatlar Lisemizin yönetici, öğretmen, öğrencilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığının koordine ettiği okullar arası imkân farklılıklarını azaltacak ve eğitimde fırsat eşitliğini artıracak ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi sayesinde kentte kütüphanesiz okul kalmadığını söyledi. Vali Akbıyıkk, “Artık kitap ve kütüphane dostu bir Hakkari var diyebiliriz. Sadece bakanlık nezdinde değil yerelde de başlatmış olduğumuz 'Bir Kitap Bir İnsan', 'Her Ev Bir Okul' gibi projeler ile öğrencilerimizi, vatandaşlarımızı kitap okumaya teşvik etmek için çok önemli çalışmalar yapılıyor. Kütüphanelerin yapımında, kurum ve kuruluşların yanında, hayırseverlerimiz de katkı sunuyor. Bugün itibarıyla Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesinde, biri atık malzemelerden olmak üzere ilimize 94 kütüphane kazandırıldı. Yine hayırsever iş adamımız olan İsmet Ölmez tarafından yapılan Güzel Sanatlar Lisemizin kütüphane açılışını yapacağız. Kendilerine eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bir öğrencinin sorusu üzerine Vali Akbıyık, “Sosyal medyayı takip edin ama bağımlısı olmayan kitap okumayı ihmal etmeyin” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Hakkâri Güzel Sanatlar Lisesinde hayırsever iş adamı İsmet Ölmez tarafından yapılan kütüphanenin açılışı Vali Akbıyık ve beraberindekileri ile kütüphaneyi yapan hayırsever iş adamı İsmet Ölmez'i temsilen yeğeni Avukat Özkan Ölmez tarafından törenle açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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