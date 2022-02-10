Hakkari'de 325 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 325 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Eğitim öğretime bir gün ara verilen Hakkari'de yüzlerce yol ise ulaşıma kapandı. Hakkari merkeze bağlı 30 köy ve 73 mezra, Yüksekova ilçesinde 18 köy ve 69 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 57 köy ve 78 mezra olmak üzere toplam 325 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

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