Hakkari kent merkezi ile 2 ilçesinde okullara 'kar' tatili (2)

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollarda kazalar meydana geldi. Esenyurt Mahallesi'nde kayan 6 araç, zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın birbirine girdiği kazada yaralanan olmazken, ekipler bölgede çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-02-10 12:38:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.