TSKGV Hakkari Bürosu açıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın katılımıyla TSK Güçlendirme Vakfı Hakkari Fahri Tanıtım Kurulu (TSKGV) Bürosu açıldı.

Valilik hizmet binasının ikinci katında yapılan açılışta konuşan Vali İdris Akbıyık, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir eşiği atladığını, ülkede üretilen İHA ve SİHA'ların dünyanın birçok yerinde kullanıldığını söyledi. Vali Akbıyık, "Ülkemiz için ordumuz, silah sanayimiz çok önemli. Artık Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Yeri geliyor Libya bize ihtiyaç duyuyor, yeri geliyor Karabağ'da ihtiyaç duyuluyor, yeri geliyor Suriye'de, Irak'ta ya da dünyanın başka bir yerinde. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla, sanayisiyle, savunma sanayisiyle, teknolojisiyle çok güçlü olmak zorunda. Onun için de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hayati önem taşıyor. Şubemizin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kanaat önderi Hasan Öztunç, Vali İdris Akbıyık ve beraberindekilere teşekkür ederek, “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hayati önem taşıyor, açılışa yoğun bir katılımın sağlanması bizi sevindiriştir” ifadelerini kullandı.

Açılışa Vali İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Mustafa Berat Kasımoğlu ve Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, AK Parti İl Başkanı A. Mutalip Özbek, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, MHP İl Başkan Vekili Hüseyin Korkmaz, Hakkâri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, kanaat önderler Timur Yoldaş ve Hasan Öztunç, TSKGV Başkanı Şirin Adıyaman, Genel Sekreter Av. Abdulmecit Tarhan, üyeler Hasan Öztunç, Ogur Kaya, Metin Korkmaz ve Onur Yıldız ile çok sayıda davetli katıldı.

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