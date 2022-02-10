Hakkari'de taşımalı eğitime kar tatili

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Hakkari’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Yüksekova ilçesinde yarın taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde 11 Şubat 2022 Cuma günü TAŞIMALI eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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