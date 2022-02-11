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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dündar öğrencilerle bir araya geldi

İHA

Başkan Dündar öğrencilerle bir araya geldi

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.
Çukurca Gençlik Merkezinin toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Dündar, “İlçemizin geleceği olan gençlerin sorun ve taleplerini dinlemek için bir arada bulunuyoruz. Amacımız kaynak, rehberlik ve motivasyon anlamında öğrencilerimizi sınavlara hazırlamak ve başarılarına katkı sunmaktır. İlçede eğitim gören öğrencilere kaliteli bir ortamın sağlanması için bütün kamu kurumları ve velilerimizle ortak hareket ediyoruz. Yakın bir zamanda bunun meyvesini de öğrencilerimizin başarısıyla alacağımıza inanıyorum” dedi.

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