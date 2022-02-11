Hakkarili esnaftan 2 metrelik kardan adam

Hakkari'de kar yağışını fırsat bilen bir grup esnaf, yaklaşık 2 metre boyunda kardan adam yaptı.

Hakkari genelinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. İl merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi bulunca, bir grup esnaf ise yaklaşık 2 metre yüksekliğinde kardan adam yaptı. Esnafın yaptığı kardan adamı gören vatandaşlar fotoğraf çektirirken, çocuklar da kızakla kayarak gönüllerince eğlendi. Bir araya gelerek kardan adam yaptıklarını belirten Altay Caddesi esnafı, "Kar yağışından memnunuz, bereket yağdı. Bizde arkadaşlarla kardan adam yaptık. Kardan adamımız 2 metre boyunda. Esnaf arkadaşlarla birlikte yaptık. Daha önceden de kardan adam yapıyorduk ama iki senedir fazla kar yağmıyordu. Dört sene önce yaptığımız daha uzundu" dediler.

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